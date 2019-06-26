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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن "خلية الأمل"؟

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:50 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن "خلية الأمل"؟ زياد العليمى أحد المقبوض عليهم فى خلية الأمل
كتبت أمنية الموجى

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ألقت الجهات الأمنية المختصة، أمس، الثلاثاء، القبض على مجموعة من المتهمين بتكوين ما يسمى بـ"خلية الأمل"، ومن خلال عدة أسئلة نذكر كافة المعلومات عن الخلية.

*كم عدد أفراد أعضاء الخلية؟

11 متهماً كونوا تنظيم سياسي.

*ما هي التهم الموجهة لأعضاء الخلية؟

انضمام لجماعة إرهابية مخالفة للقانون، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب

* ما هي الجهة المختصة بالتحقيق مع المتهمين؟

نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، لجهة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين فى القضية.

*ماذا عن محضر التحريات الأمنية حولهم؟

كشفت التحريات عن مخطط عدائى  أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

*ماهو قرار جهات التحقيق بشأنهم؟

أمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

*ما هو موعد جلسة التحقيق المقبلة؟

حددت النيابة جلستى السبت والثلاثاء المقبلين لاستكمال التحقيق.

 

 


خلية الأمل

حبس أعضاء خلية الأمل

حبس 11 متهماً

نيابة امن الدولة

زياد العليمى

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