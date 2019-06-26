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سلامة الغذاء بالفنادق تخضع لفحص خبراء عالميين وغرفة المنشآت الفندقية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:00 ص
سلامة الغذاء بالفنادق تخضع لفحص خبراء عالميين وغرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية
كتبت آمال رسلان

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تبدأ غرفة المنشآت الفندقية تحركات حثيثة لتدقيق إجراءات الصحة وسلامة الغذاء، فى جميع فنادق المدن السياحية، وذلك من خلال التعاقد مع شركة بريفيرسك العالمية ،والمختصة فى هذا المجال، لإجراء فحص للفنادق، وذلك فى إطار خطة القطاع السياحى، بشقيه العام والخاص لرفع كفاءة المنشآت الفندقية والخدمات المقدمة من خلالها.

وكشف ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن الأسبوع الجارى، سيشهد توقيع تعاقد مع الشركة العالمية بريفيرسك، لإجراء فحص للفنادق المصرية، والبالغة 1200 منشأة، ووضع توصيات بشأن صحة وسلامة والغذاء، لكل فندق على حده، ثم معاودة التفتيش للتأكد من تنفيذ الملاحظات التى تم رصدها.

وهى شركة ذات خبرة طويلة في هذا المجال وتقدم خدمات دعم في مجال الصحة وسلامة الغذاء ويمتد مجال عملها في 40 مدينة سياحية في 18 دولة. وتقوم الشركة بمراجعة معايير الصحة وسلامة الغذاء وفقاً لمعايير القواعد الإرشادية لاتحاد منظمى الرحلات السياحية.

وأشار فوزى، إلى ان مجلس إدارة الغرفة، سيجتمع نهاية الأسبوع مع مسئولى الشركة الذين سيقومون بزيارة لمصر، سيتم خلاله بحث تفاصيل التعاقد المرتقب بين الغرفة، والشركة من حيث مدته وتكلفته، والمنشآت التى ستخضع للتفتيش، وبعدها يبدأ مفتشى الشركة جولاتهم على المدن السياحية.

ويأتى هذا الإجراء بعد أن قامت الغرفة منذ بضعة أشهر بالتعاون مع الشركة ذاتها لإجراء فحص شامل لفنادق الغردقة، ورفعت توصياتها لكل فندق، وأوضح فوزى أنها ستقوم مجددا بزيارة تفتيشية للتأكد من إلتزام الفنادق بتنفيذ توصيات العام الماضى.

وقد قامت الشركة بمراجعة الأداء لعدد 103 فندق، منها 83 فندقا بالغردقة، و14 فندقا بالجونة، و6 فنادق بمكادي، فكان مسئول الشركة يبدي ملاحظاته والتعريف بكيفية القضاء على سبب المشكلة، وتبع الزيارة تقرير الشركة الذى قامت الغرفة بإرساله للفنادق موضحا به الملاحظات وكيفية تفاديها.

 


صحة وسلامة الغذاء

غرفة المنشآت الفندقية

فنادق الغردقة

فحص فنادق الغردقة

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