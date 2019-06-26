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سقوط شاب سرق شقة والديه لشراء هيروين من تجار المخدرات بعد إدمانه بالتجمع

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:12 م
سقوط شاب سرق شقة والديه لشراء هيروين من تجار المخدرات بعد إدمانه بالتجمع مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ملاباسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية فى التجمع وأن ورائها شخص إختلق واقعة سرقة لإدمانه المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة

 

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد الأشخاص يعمل مدير تسويق عقارى 30 سنة مقيم بدائرة القسم، باكتشافه قطع السلك الخاص بشباك دورة مياه غرفة النوم الخاصة بوالديه والمقيمان بإحدى الدول العربية وسرقة ( كمية من المشغولات الذهبية، طبنجة عيار 9مم، بندقية خرطوش عيار 12مم - والمرخصان باسم والده ) من داخل الدولاب الخاص بغرفة النوم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

وبالانتقال والفحص تبين وجود قطع بسلك شباك دورة مياه غرفة النوم، وسلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغ وبمواجهته بالمعلومات والتحريات عدل عن أقواله واعترف باختلاقه الواقعة

 

وأقر بأنه نظرًا لإدمانه تعاطى المواد المخدرة، وعدم قدرته على توفير مبالغ مالية لشرائها، وسفر والديه وإقامتهما خارج البلاد خطط لسرقة محتويات غرفة نومهما المغلقة، وفى سبيل ذلك قام بقطع سلك شباك دورة المياه الملحقة بالغرفة وتمكن من الاستيلاء على المسروقات المشار إليها وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة بطريق السويس - نطاق محافظة السويس ( جارى تحديده وضبطه ) مقابل تحصله على كمية من مخدر الهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ادمان المخدرات

سرقة شقة بالتجمع

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

جرائم المخدرات

الادمان

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