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سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2019 وتباين العملة بين البنوك

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:43 م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2019 وتباين العملة بين البنوك الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام

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تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2019، بين الاستقرار والارتفاع، حيث استقر السعر فى عدد كبير من البنوك عند ختام سعر الأمس، بينما ارتفع فى بنوك أخرى، ليتراوح سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم بين 16.64 جنيه للشراء، و 16.74 جنيه للبيع، وبين 16.66 جنيه للشراء، و 16.76 جنبيه للبيع.
 
 
 
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأربعاء، كالتالى:
 
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.64 جنيه للشراء

16.76 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء

16.74 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.66 جنيه للشراء

16.76 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.64 جنيه للشراء

16.74 جنيه للبيع

 
 
 
 

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

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