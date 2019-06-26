سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2019 وتباين العملة بين البنوك

كتبت- هبة حسام

تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2019، بين الاستقرار والارتفاع، حيث استقر السعر فى عدد كبير من البنوك عند ختام سعر الأمس، بينما ارتفع فى بنوك أخرى، ليتراوح سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم بين 16.64 جنيه للشراء، و 16.74 جنيه للبيع، وبين 16.66 جنيه للشراء، و 16.76 جنبيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأربعاء، كالتالى: