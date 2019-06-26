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زراعة 2900 فدان قطن.. وبرامج متكاملة لمتابعة المحصول بأسيوط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:26 ص
زراعة 2900 فدان قطن.. وبرامج متكاملة لمتابعة المحصول بأسيوط زراعة القطن
أسيوط- هيثم البدري

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قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن المديرية تولى اهتماما كبيرا بزراعة القطن ومتابعته ومكافحة العدوى.

وأضاف سرور أنه تم زراعة 2907 أفدنة موزعين علي مراكز المحافظة، وغالبية هذه المساحة مزروعة بمراكز أبوتيج، وأسيوط، ومركز أبنوب، وتتم المتابعة مع الفلاحين بشكل دورى مع المزارعين للوصول بالمحصول إلى أفضل نتيجة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ان هناك برنامج مكافحة متكامل لمحصول القطن نعمل عليه حاليا،  ونعمل على برامج المكافحة المتكاملة للقطن، حيث يتم متابعة المصايد المتخصصة لكشف الإصابات وفى حالة وجود إصابات نتدخل على الفور بالرش من خلال المختصين في المكافحة ويتم المرور بشكل  يومى.

 


زراعة اسيوط

محصول القطن

مكافحة اصابات القطن

محاصيل اسيوط

القطن

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