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روسيا: لقاء بوتين وترامب يعقد بعد غد على هامش قمة العشرين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:40 م
روسيا: لقاء بوتين وترامب يعقد بعد غد على هامش قمة العشرين بوتين
أ ش أ

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 أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيكون بعد غد الجمعة  بعد الجلسة الأولى لقمة العشرين في اليابان.
 
وقال مساعد الرئيس الروسي - للصحفيين اليوم الأربعاء حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "من المتوقع أن يتناول الجانبان عدة قضايا تتعلق بتحديد الأسلحة والأزمات الدولية، من بينها الاتفاق النووي الإيراني، وآخر المستجدات في سوريا وكوريا الشمالية وأوكرنيا".
 
وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو الجاري قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام، وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.
 
وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه يخطط للقاء نظيره الروسي خلال القمة.. فيما رحب بوتين بالاجتماع مؤكدا على استعداده للحوار.

بوتين

يوري أوشاكوف

دونالد ترامب

كوريا الشمالية

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