رسميا..وزارة الاتصالات تطلق مبادرة مبرمجى المستقبل لطلاب أولى ثانوى

كتبت هبة السيد

قال الدكتور حسام عثمان، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق مبادرة مبرمجى المستقبل لطلاب الصف الأول الثانوى، بإشتراك نحو 1299 طالب وطالبة من جميع المحافظات، وهى المبادرة الاولى من نوعها فى المنطقة لهذه المرحلة العمرية وسيكون لها اثار جانبية على التعليم وتحصيل الطلاب و المهارات الإبتكارية لهم حيث سيدخلون فى اختبارات 4 مشروعات.

وكشف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إطلاق المبادرة كان أونلاين، بحضور جميع الطلاب، ولمدة ساعة، حيث كان الإقبال على التسجيل بها كبير للغاية، وتخطى المستهدف منها فى المرحلة الأولى، حيث نستهدف تدريب 6 آلاف تلميذ على عدة أعوام، مضيفا أن الطلاب يمثلون نحو 616 مدرسة على مستوى الجمهورية بين مدارس خاصة، وحكومية وتجريبى ولغات.

وأضاف، أنه سيتم تصفية هذا الرقم بعد إجتياز الكورس الى 400 طالب، ثم تصفيتهم بعد اجتياز بعض الاختبارات إلى 100 طالب ثم 50 طالب فى المرحلة الأخيرة لتدشين منتخب مصر للبرمجة للمشاركة فى المسابقات العالمية.