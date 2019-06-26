رئيس مدينة أسوان: غرفة عمليات تتابع أعداد المتقدمين لـ"تعويضات النوبة"

أسوان – عبد الله صلاح

أكد أيمن رضا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة تتابع يوميًا أعداد المتقدمين المستحقين للتعويضات من أهالى النوبة، ويجرى تجميع هذه الأعداد ورفعها إلى محافظ أسوان بشكل يومى طوال فترة عمل اللجنة، وهى ثلاثة أسابيع.



وقال رئيس مدينة أسوان، لـ"اليوم السابع"، إن اليوم الأول لبدء عمل اللجان شهد تلقى طلبات التعويضات لأهالى النوبة، موضحاً أن مقر اللجنة فى مجلس المدينة مختص بجزء تقنين أراضى النوبيين المهجرين خلال فترة بناء وتعلية خزان أسوان، والتى تمت إقامة منازل أخرى عليها بالمناطق التابعة لمركز ومدينة أسوان بإجمالى 3452 حالة، جرى تقسيمهم على 5 لجان هى: "مجلس مدينة أسوان، وجامعة أسوان، وحى غرب، وحى شرق، وحى جنوب".



وأشار "رضا"، إلى أنه جرت مراعاة تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير اللجان بالقرب أماكن إقامتهم، بالإضافة إلى وضع التعليمات والإرشادات الخاصة بتلقى طلبات التعويض بكل لجنة، ووضع كشوف بأسماء المواطنين الذين تم حصرهم من مستحقى التعويضات أمام كل لجنة.