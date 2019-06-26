رئيس البرلمان العربى يطالب رومانيا بعدم نقل سفارتها بإسرائيل للقدس

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طالب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارة رومانيا لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم لمدينة القدس.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربى اليوم الأربعاء خلال رسائل مكتوبة وجهها "السلمي" لرئيس جمهورية رومانيا ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.

وشدّد "السلمي" فى رسائله المكتوبة، على رفض البرلمان العربى التام لتصريحات رئيس وزراء رومانيا السيدة "فيوريكا دانسيلا" بشأن نية جمهورية رومانيا نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة، وما يمثله ذلك من انتهاكٍ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وتحولٍ جذرى فى موقف جمهورية رومانيا من عملية السلام فى الشرق الأوسط والتى كانت فى مقدمة الدول التى اعترفت بدولة فلسطين عام 1988 م.

ودعا رئيس البرلمان العربي، رئيس جمهورية رومانيا بعدم نقل السفارة الرومانية إلى القدس، كما دعا مجلسى النواب والشيوخ على حث الحكومة الرومانية بعدم نقل السفارة، وذلك بناء على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين الرومانى والعربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة التزام جمهورية رومانيا بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولى ذات الصلة، والالتزام بالإجماع الدولى الذى عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر2017 م، الذى أكد أن أى قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أى أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا القرار الأممى جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فى مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.