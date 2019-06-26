ديانا ودودى قضيا فيه ليلتهما الأخيرة.. الفايد يتنحى عن رئاسة ريتز باريس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن رجل الأعمال والملياردير المصرى، محمد الفايد استقال من منصب رئيس مجلس إدارة فندق ريتز في باريس.

وكان الفايد 90 عامًا اشترى ، الموقع المميز عام 1979. وكان هذا الفندق المحطة الأخيرة التى انطلق منها ابنه عماد الفايد، دودى، والأميرة ديانا، إلى موتهما حيث خرجا منه ليلة وقوع حادث السيارة الذى أودى بحياتهما في عام 1997.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد تخليه عن المنصب، لم تعد الزوجة هيني واثن وابنه عمر مديرين.

لكن أصر متحدث أن الأسرة "تحتفظ بالملكية الكاملة".

وأضاف بيان من فندق ريتز باريس: "بعد عقود من المشاركة المستمرة ، قرر الفايد أن الوقت قد حان لتمرير مهامه كرئيس".

وأشارت الصحيفة إلى أن هنرى بول، رئيس الأمن فى ريتز باريس قتل أيضا مع دودى والأميرة ديانا، حيث كان معهما فى سيارة المرسيدس.

اشترى الفايد هارودز في لندن بعد ست سنوات من فندق ريتز ، وقام ببيعها سلسلة المتاجر عام 2010 مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن فندق ريتز في لندن مملوك لشركة أخرى.