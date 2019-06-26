حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد الفصول الفندقيه للتعليم المزدوج

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد يرافقها الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزاره التربيه والتعليم بالمحافظه جولة تنفقدية مدرسه البساتين الإعداديه المشتركه بمدينه الخارجه لتفقد الفصول الفندقيه للتعليم المزدوج التي تم انشاؤها بإدارتي الخارجة والداخلة، وذلك تنفيذا لرؤيه محافظ الإقليم لربط التعليم بأنواعه بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقيه لأبناء المحافظه.

ومن جانبه أكد التداوي أن أعمال التجهيز التي تتم حاليا تأتي تمهيدا لاقامه اول مدرسه فندقيه بالمحافظه وذلك لاستيعاب الخريجين للعمل في في كافه المجالات المتعلقه بالسياحه والفندقه.

جدير بالذكر ان المحافظة بدأت باتخاذ خطوات جاده لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل حيث تم تجهيز فصول لتعليم تصنيع التمور بمدرسه الزراعه بموط، وكذلك فصول لتعليم الطاقه الشمسيه بمدارس التعليم الصناعي بإدارتي الخارجه والداخله تمهيدا لاستقبال الطلاب الراغبين في العام الدراسي القادم.

كما تفقدت ديوان مديريه التربيه والتعليم للوقوف على أعمال التطوير ورفع الكفاءه التي تشهدها المديريه والتي شملت تمهيد وتشجير وتجميل مدخل المديريه وكذلك رفع كفاءه الشباك الواحد ودعمه بالاجهزه اللازمه لتقديم خدمه متميزه للمترددين علي المديريه، بالاضافه إلى أنه جاري تطوير مبني شئون الطلبه والامتحانات لتلبيه الخدمات إلكترونيا للطلبه والمعلمين من خلال إدخال الرقم القومي فقط.

وأشادت مجدي بأعمال التطوير مؤكده بأن المنظومه التعليميه بالمحافظه تسير في الدرب السليم وذلك بفضل توجيهات ودعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للمنظومه التعليميه والارتقاء بها وتطوير ها بشكل مستمر.