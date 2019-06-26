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حبس متهم بحيازة مخدر "الهيروين" بالشروق 4 أيام

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:17 م
حبس متهم بحيازة مخدر "الهيروين" بالشروق 4 أيام مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بحيازة مخدر الهيروين بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
وكشفت التحريات أن المتهم هو "سالم .م"، عاطل، عثر بحوزته على "9 كيس من مخدر الهيروين"، قبل ترويجهما بدائرة القسم.
 
 
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة الشروق، بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكن ضباط قسم شرطة الشروق،  من القبض على المتهم "سالم .م"، وبحوزته "9 كيس هيروين"، قبل ترويجهما بدائرة القسم، وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

تجارة المخدرات

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مخدرات

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