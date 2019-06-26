حبس عاطل أصاب عامل بعاهة مستديمة فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة ، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل وذلك لقيامه بالاشتراك مع أخر بالتعدى بالضرب على عامل وإحداث عاهه مستديمة فى مشاجرة ،أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد، من نشوب مشاجرة ووجود مصاب .

بالانتقال والفحص تبين إصابة محمد سعيد عامل ومقيم بمدينة شبين الكوم بعاهه مستديمة عبارة عن قطع فى أوتار اليد،وبسؤال المجنى عليه اتهم كلا من عادل. ا عاطل، أحمد .ص بالتعدى عليه عليه بالضرب بسنجه،على الفور قامت مأمورية برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، وتم ضبط الأول وفر الثانى هارب ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.