حبس عاطلين لحيازتهما 2 كيلو هيروين بالشرقية بقصد الإتجار

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة الحسينية بالشرقية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "محمد ع س ع" 52 سنة، عاطل، مقيم بالحسينية، و"محمد ع ن م" 22 سنة، عاطل، مقيم بأبو صوير الإسماعيلية، بالإتجار في المخدرات علي نشاط واسع.

وتمكنت مأمورية مكبرة من عمل كمين للمتهمين وضبطهما بمنطقة "الصوامع" بدائرة مركز الحسينية، وبحوزتهما 2 كيلو "هيروين" ودراجة بخارية وهاتفين محمول و2500 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13457 لسنة 2019 جنح الحسينية، وتم التحفظ علي المضبوطات.

ومن جهة أخرى، ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، القبض علي عاطل قبل ترويجه نصف كيلو من مخدر الهيروين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقي، وتم إحالتهم للنيابة العامة.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "محمد م ح ع" 21 سنة، عاطل، مقيم بعزبة الرويسات ببلبيس، بالإتجار في المخدرات علي نشاط واسع.

وتمكنت مأمورية مكبرة من عمل كمين للمتهم وضبطه بمنطقة "الرويسات" بدائرة مركز بلبيس، وبحوزتهما نصف كيلو "هيروين" ودراجة بخارية وهاتف محمول وميزان حساس و6000 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22261 لسنة 2019 جنح بلبيس، وتم التحفظ علي المضبوطات وإخطار النيابة العامة.