تلقى طلبات تعويضات أهالى النوبة المتضررين من بناء السد العالى لليوم الثانى

أسوان – عبد الله صلاح

لليوم الثانى على التوالى، تستقبل لجان تلقى رغبات المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة، البالغ عددهم 11 ألفا و716 مستحقاً، والتى بدأت أمس الثلاثاء، أول أيام عملها ومستمرة لمدة 3 أسابيع، لتلقى رغبات رغبات مستحقى التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان فى الفترة من 1902 وحتى 1933 بتقنين الأراضى المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجاناً بإجمالى 3851 مستحقا موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان، أما بالنسبة للمستحقين من متضررى إنشاء السد العالى فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالى 3107 مستحقين حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف جنيه عن المسكن.

وستشمل التعويضات حصول 4758 مستحقاً على التعويضات الزراعية، حيث سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى سواء فى منطقة خورقندى بأبو سمبل السياحية أو منطقة وادى الأمل جنوب قرى كركر، فيما من يمتلك دون الفدان فقط يجبر كسر الفدان إلى فدان، فى حين سيتم تعويض من له رغبة فى التعويض المالى بواقع 25 ألف جنيه للفدان.

وأعلن أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه تم إعداد وتجهيز 10 لجان بوحدات التضامن الاجتماعى على مستوى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة للتعويضات السكنية، بجانب 16 لجنة بالجمعيات الزراعية وأيضاً مقر المراقبة الريفية للتعويضات الزراعية، بالإضافة إلى 4 لجان بأحياء غرب وشرق وجنوب ومقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، فضلاً عن لجنة بمقر جامعة أسوان، وذلك لتلقى رغبات تقنين الأراضى المقامة عليها مساكن المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بنطاق مدينة أسوان.