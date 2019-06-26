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تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 ص
تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات حملات مواجهة المخدرات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية  بأضرار الإدمان، وكذلك توفير خدمات العلاج والتأهيل للمرضى لمواجهة تعاطى المخدرات.
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول  آليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لمكافحة تعاطى المخدرات  فى نقاط محددة.
 
1- التواصل مع صناع الدراما ساهم فى انخفاض نسبة مشاهد التدخين والمخدرات فى الأعمال الدرامية  50% هذا العام 
 
2- تنفيذ برامج  ومبادرات لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات 
 
3- إطلاق المرحلة الخامسة  من حملة "أنت أقوى من المخدرات" ووصل عدد مشاهدتها علي وسائل التواصل الاجتماعي 40 مليون مشاهدة خلال أقل من شهرين.
 
4- الكشف على 15 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال أقل مِن أسبوعين 
 
5- تنفيذ مبادرات توعوية للعاملين فى المصالح الحكومية حول أضرار المخدرات 
 
6- تقديم خدمات العلاج والتأهيل مجانا لعدد 57 ألف مريض إدمان خلال النصف الأول من العام الجارى 
 
7- زيادة عدد المراكز العلاجية لعلاج مرضى الإدمان إلى 26 مستشفى متخصصة بنهاية العام الحالى 
 
8- استمرار حملات الكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسة والطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية 
 
9- تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين ضمن مبادرة بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى 
 
 
 

وزارة التضامن

صندوق الادمان

مكافحة المخدرات

المخدرات

العلاج من المخدرات

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