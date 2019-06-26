تركيب شاشات عرض لطلاب جامعة المنصورة لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

انهت جامعة المنصورة، تركيب شاشات عرض لاذاعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية، وكذلك تخصيص عدة أماكن للمشاهدة المجانية طوال أيام البطولة.

وقام نادى الوافدين بتركيب شاشة عملاقة أمام مجمع حمامات السباحة لعرض جميع مباريات الفرق المشاركة بالبطولة، حيث يدرس بالجامعة 33 جنسية عربية وأفريقية وأسيوية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، لكى يتمكن الطلاب الوافدين من متابعة كافة المباريات ومتابعة منافسات منتخباتهم خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما كما قام نادى النيل بالجامعة بتوفير شاشة لاذاعة المباريات للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفى نادى أعضاء هيئة التدريس تم تجهيز مكان مخصص لتشجيع المنتخب الوطنى لمشاهدة المباريات الخاصة بالمنتخبات العربية والأفريقية.











