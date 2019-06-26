تركى آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربى لكرة القدم

كتب سيد حسنى

أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، عن استقالته من رئاسة الإتحاد، متمنيا التوفيق لمن يخلفه.

وقال تركي آل الشيخ عبر الصفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، " بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأضاف، " كما اتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".