ترامب معلقا على صورة المهاجر السلفادورى الغريق وابنته: يؤسفنى أن أراها

كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الصورة المؤثرة للمهاجر السلفادورى الغريق وابنته الصغيرة اللذين لقيا مصرعهما أثناء محاولة دخول الأراضى الأمريكية عبر الحدود المكسيكية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكتب ترامب ردا على سؤال الصحفيين بشأن الصورة: "يؤسفنى أن أراها"، مضيفا عن المهاجر الغريق أنه "ربما كان شابا رائعا" ،وشن ترامب هجوما على الديمقراطيين فى الكونغرس، قائلا إن مصرع المهاجر والطفلة كان من الممكن تجنبه، لكن الديمقراطيين لم يمرروا التشريعات التى يعتبر ترامب أنها ستنمع الناس من الإقدام على مثل هذه الخطوات الخطيرة.

من جهة أخرى، حمل عدد من الديمقراطيين دونالد ترامب وسياساته مسؤولية مصرع المهاجر ،وأشار بيتو أوروركى النائب الديمقراطى السابق عن ولاية تكساس والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، فى تغريدة على "تويتر" إلى أن ترامب من خلال "منعها" المهاجرين من طلب اللجوء عند المعابر الحدودية بين المكسيك والولايات المتحدة يجبر المهاجرين على عبور الحدود بين تلك المواقع، ما يتسبب بـ "المزيد من المعاناة والموت".

من جانبها، شجبت السناتورة عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس، وهى أيضا المرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة، سياسة ترامب فى مجال الهجرة، واصفة إياها بـ "غير الإنسانية" و"عار على ضميرنا الأخلاقي".

ولقى المهاجر السلفادورى أوسكار مارتينيز راميريز (25 عاما) مصرعه مع طفلته الصغيرة أثناء محاولة عبور نهر ريو غراندى على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، وأثارت صورته، التى تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ردود فعل عارمة فى الولايات المتحدة وخارجها.