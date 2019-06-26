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بوتين وولى العهد السعودى يناقشان قضايا الطاقة فى قمة العشرين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:31 م
بوتين وولى العهد السعودى يناقشان قضايا الطاقة فى قمة العشرين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
(رويترز)

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قال مساعد بالكرملين اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان فى الشهر الجارى.

يأتى اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض منتجى النفط المستقلين من بينهم روسيا فى فيينا لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو.

وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر.

 


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