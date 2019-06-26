بوتين وولى العهد السعودى يناقشان قضايا الطاقة فى قمة العشرين

(رويترز)

قال مساعد بالكرملين اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان فى الشهر الجارى.