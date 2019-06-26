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بمناسبة قرب طرحها فى البورصة..كل ما تريد معرفته عن شركة سيناء للمنجنيز

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:00 ص
بمناسبة قرب طرحها فى البورصة..كل ما تريد معرفته عن شركة سيناء للمنجنيز شركة سيناء للمنجنيز - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تعد شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من الشركات الرائدة فى الصناعة تحديدا فى منطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وخلال العام المالى الجار حققت الشركة أرباحا غير مسبوقة ومن المنتظر أن تكون الشركة من أوائل شركات القابضة الكيماوية التى سيتم طرحها فى البورصة نظرا لجاذبيتها للمستثمرين وأمس تعرض فرن رئيسى فى الشركة لحريق، وبهذه المناسبة من خلال 7 معلومات تعرف على شركة سيناء للمنجنيز .
 
1 - تأسست شركة سيناء للمنجنيز فى 18 مايو عام 1957، لاستغلال خامات المنجنيز بسيناء، ونجحت الشركة فى ذلك لتحل محل شركة سيناء البريطانية للتعدين . 
 
2 - وفى يونيو 1960 تم تعديل النظام الأساسى للشركة لتشمـل إستكشاف وإستغلال خامات اقتصاديــــة أخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمال الزجاج والمنجنيز الخام، حيث أن شركة سيناء للمنجنيز تعتبر أكبر شركة لإنتاج المنجنيز الخام العالى، والمنخفض الدرجــة فى مصر .
 
3 - وفى عام 1990 بدأت الشركة نشاط صناعـى بإنتاج الجبس المكلسن بطاقة أنتاجية 250 ألف طن سنويا.
 
4 - وفى عام 1993 بدأ تشغيل مصنع الفيرومنجنيـز بطاقه انتاجيه36 ألف طن سنويا وتعد الشركـة هى الوحيدة المنتجه للفيرومنجنيـز فى الشرق الأوسط حيث يعمل المصنع بأحدث تكنولوجيا حيث أن الشركة تمتلك محطة كهرباء تعمل بطاقه 21 ميجاوات.
 
 5 - تستخرج الشركة رمال الزجاج من منطقة جنوب سيناء بطاقه إنتاجية 500 ألف طن سنويــا، ومن منطقة الزعفرانة والبحر الأحمر، بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويا وتعتبـــر الرمال من أنقـــى أنواع الرمـال وتستخــدم فى صناعـة الألواح الزجــاجية والكريستال والمنتجات الزجاجية والفلاتر.
 
6 - بلغت صادرات شركات سيناء للمنجنيز، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نحو 12.8 مليون دولار، خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية مارس 2019، وبحسب البيان الرسمية فإن صادرات الشركة فى الربع الأول من العام المالى الجارى ، بلغت نحو 9.872 مليون دولار ، فيما بلغت نحو 1.286 مليون دولار فى الربع الثانى وبلغت نحو 1.663 مليون دولار فى الربع الثالث .
 
7 - وتسعى شركة سيناء للمنجنيز لتعظيم الاستفادة من أصولها ،وإجراء توسعات جديدة على ميناء أبو زنيمة لتعميق الغاطس واستقبال سفن بحمولات أكبر من الحمولات الحالية.

سيناء للمنجنيز

القابضة الكيماوية

صادرات سيناء للمنجنيز

قطاع الاعمال العام

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