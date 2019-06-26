بعد توقف 8 سنوات.. الشرقية تطرح مصنع تدوير القمامة بأبو كبير للاستثمار

الشرقية – إيمان مهنى

بعد توقف 8 سنوات، قررت محافظة الشرقية طرح مصنع تدوير القمامة بأبو كبير للاستثمار مرة أخرى لحل أزمة القمامة والاستفادة، حيث أعلنت المحافظة عن إعادة طرح مصنع تدوير القمامة بمدينة أبو كبير للاستثمار مرة أخرى، وكذلك خطة نقل وتجميع النقاط الوسيطة بأحدث المعدات تنفيذا لبرتوكول مع وزارة البيئة.

يرصد "اليوم السابع" المصنع الجارى طرحة للاستثمار للإعادة تشغيله والاستفادة منه في إعادة تدوير القمامة، حيث يقول اللواء علاء رشاد السكرتير المساعد لمحافظ الشرقية، إن المصنع مساحته 5 أفدنة، وتم إنشائه عام 2008 وبأحدث المعدات، وتوقف عن العمل في 2011 بسبب الظروف الأمنية وقتها، مضيفا أن المحافظة تجرى إعادة كفاءة المعدات وصيانة المعدات و الجرارات لطرحة للاستثمار.

وتابع أن المصنع سيخدم 4 مراكز هم " ههيا ، أبو كبير ، الإبراهيمية ، فاقوس " ، وسيعمل علي حل مشكلة المقالب العشوائية في تلك المراكز بعد رفع القمامة منها ، فالمصنع يعمل بطاقة انتاجية 80 طن/ يوم وطاقة إستيعابية 300طن.

وأشار السكرتير االمساعد، إلى أن المصنع يعمل فى إعادة تدوير القمامة وتحويلها لسماد عضوي و وقود " RDF " و الذي يستخدم كمصدر بديل للغاز الطبيعي في المصانع ، لافتا إلى أن المصنع سيعمل علي توفير فرص العمل للشباب، فضلا عن حل أزمة القمامة .

ومن جانبه يقول الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة حققت إنجاز ملموسا في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، مشيراً إلى إن الهدف من المخطط هو الجمع الأولي ونظافة الشوارع في مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة فضلاً عن النقل الثانوي للمخلفات من خلال إنشاء المحطات الوسيطة ومحطات المعالجة والتدوير علاوة على التخلص الآمن منها من خلال إنشاء المدافن الصحية.

وتابع لـ" اليوم السابع " أن المحافظة بدأت في تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة ‏ورفع كفاءة المنظومة البيئية بمشاركة جهاز شئون البيئة وإدراتي البيئة ‏والنظافة وذلك للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للمخلفات الصلبة بمختلف مراكز ‏المحافظ.

وكشف المحافظ أن إجمالي المتولد اليومي من المخلفات الصلبة من الجمع الأولي ‏يبلغ حوالي 4400 طن / يوم بنطاق المحافظة والتي يتم نقلها إلي المقالب ‏الوسيطة بأحد عشر مركزاً 11 وهي " الزقازيق ، الإبراهيمية ، القنايات ،ديرب ‏نجم ، ههيا ، أبو كبير ، فاقوس ، كفر صقر ، أولاد صقر، منيا القمح، مشتول ‏السوق" ومنها إلي مصانع تدوير المخلفات والتي يبلغ عددها أربعة مصانع 4 ‏بمراكز "الزقازيق، أبوكبير، بلبيس، القرين" ليتم دفعها بعد ذلك إلي المدفن ‏الصحي بالخطارة المكون من خليتين.



1-مصنع تدوير القمامة بأبو كبير



2-مصنع تدوير القمامة بأبو كبير



3- مصنع تدوير القمامة بأبو كبير



4-مصنع تدوير القمامة بأبو كبير



6-مصنع تدوير القمامة بأبو كبير



7-مصنع تدوير القمامة بأبو كبير