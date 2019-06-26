برايم تتقدم بعرض استحواذ على شركة فاروس للسمسرة

كتب هانى الحوتى

وافق مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على تقديم عرض الاستحواذ إلى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، لشراء نسبة 100% من مساهمتها فى كل من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، شركة فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك نشاط أمناء الحفظ، بعد اتمام الفحص النافى للجهالة، وكذلك الاتفاقية النهائية للاستحواذ.

وفوض المجلس، بحسب بيان للبورصة اليوم الأربعاء، رئيس الشركة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وبما فيها الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.