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برايم تتقدم بعرض استحواذ على شركة فاروس للسمسرة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:05 م
برايم تتقدم بعرض استحواذ على شركة فاروس للسمسرة محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة
كتب هانى الحوتى

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وافق مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على تقديم عرض الاستحواذ إلى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، لشراء نسبة 100% من مساهمتها فى كل من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، شركة فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك نشاط أمناء الحفظ، بعد اتمام الفحص النافى للجهالة، وكذلك الاتفاقية النهائية للاستحواذ.
 
وفوض المجلس، بحسب بيان للبورصة اليوم الأربعاء، رئيس الشركة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وبما فيها الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

برايم

فاروس

عرض استحواذ

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