انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة سكنية بفيصل

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى ضباط مديرية أمن الجيزة، التحريات، فى الحريق الذى شب بشقة سكنية بمنطقة فيصل اليوم الأربعاء، وتبين من خلال المعلومات عدم وجود شبهة جنائية فى نشوب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم إخطار النيابة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإعداد تقرير عن سبب نشوب الحريق.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة فيصل ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، حيث تم منع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.