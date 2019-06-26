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انتحار طالب من الطابق الخامس بمدرسة القرشية الثانوية فى الغربية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:11 ص
انتحار طالب من الطابق الخامس بمدرسة القرشية الثانوية فى الغربية انتحار - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى طالب مصرعه منذ قليل، بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن إلقى بنفسه من الدور الخامس.
 
 
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع الطالب "شريف م" بعد أن قام بإلقاء نفسه من أعلى سطح مدرسة القرشية، على الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، ومحمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والقيادات التتفيذية والأمنية بمديرية الأمن.
 
 
وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة.
 
 

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