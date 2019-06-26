انتحار شاب فى مياه البحر بمنطقة "كامب شيزار" الإسكندرية

كتب أحمد الجعفرى

انتحر شاب فى العقد الثالث من عمره، بإلقاء نفسه في مياه البحر، بمنطقة كامب شيزار دائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، وانتقل على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ لاستخراج جثمانه.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بانتحار شاب بإلقاء نفسه من أحد البلوكات فى مياه البحر بمنطقة كامب شيزار بالإسكندرية، وقبل انتحاره ترك ورقة مكتوب فيها أرقام هواتف للتواصل مع أسرته.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بقوات الدفاع المدنى والإنقاذ لاستخراج جثمانه، وما زالت الجهود متواصلة، للبحث عن الجثمان، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.