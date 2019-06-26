الهجرة تستقبل العالمان المصريان وجيه وهدى المراغى للتنسيق حول شهر الحضارة المصرية

استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج العالمان المصريان بكندا الدكتور وجيه المراغي والدكتورة هدى المراغى، فى إطار استعدادات وزارة الهجرة لاحتفالية «يوليو شهر الحضارة المصرية» فى كندا والمقرر لها يوليو المقبل، وكذلك استعراض جهودهما فى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى للإسهام فى الثورة الصناعية الرابعة فى مصر.

من جانبها، رحبت وزارة الهجرة بالعالمين المصريين لتواجدهما بمصر خلال تلك الفترة فى إطار متابعتهما للتعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة بمصر، التى أصبح التوجه نحوها حتميا لما ستحققه من استفادة كبيرة على مستوى الصناعات المصرية.

وتناولت اللقاء محاور احتفال «يوليو شهر الحضارة المصرية» فى كندا والمقرر له يوليو المقبل، والذى يأتى كثمرة لجهود النائب شريف سبعاوى، عضو البرلمان الإقليمى فى أونتاريو، ما يعكس أهمية التعريف بمقدرات مصر الثقافية الممتدة عبر العصور، وكذلك تعزيز علاقات المصريين بكندا بوطنهم الأم والبلاد المقيمين بها، مثمنة دور الجالية المصرية فى كندا التى تعد نموذجًا إيجابيًا يعمل على التعريف بإنجازات وتاريخ مصر الوطن الأم.

وأضافت أن هذا الاحتفال يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على الشخصيات المصرية البارزة بالمجتمع الكندي وما لهم من دور فاعل ومؤثر على مختلف المستويات، كذلك المشاركة في الاحتفال برفع العلم المصري في أونتاريو.

وأشارت الوزارة إلى تعاون جميع الجهات المعنية في مصر للخروج بالفعالية بالشكل الذي يليق بحجم الثقافة والحضارة المصرية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع الجهات الكندية للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بهذا الشهر.

من جانبهما، ثمن العالمان المصريان الدكتور وجيه المراغي والدكتورة هدى المراغي، الجهد المبذول لإقامة احتفال «يوليو شهر الحضارة المصرية» في كندا، وما يحمله من أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة تأتي في مقدمتها تعريف المجتمع الكندي بالإرث الحضاري والتاريخي الكبير لمصر وما سيسهم به في خلق مزيد من الربط بين المصريين المهاجرين بكندا ووطنهم الأم.

كما أعرب العالمان عن تحمسهما لمشاركة الجالية المصرية بكندا في جدول الفعاليات الذي يحتوي على برامج ثقافية هامة من محاضرات حول تاريخ الحضارة المصرية الممتد، وكذلك المشروعات العملاقة التي تقوم بها وزارة الآثار المصرية كالمتحف المصري الكبير، إضافة إلى ما ستقدمه وزارة الثقافة المصرية من عروض فنية وثقافية تعبر عن تاريخ حضارة مصر من خلال مشاركة متميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية والتي ستتواجد خلال تلك الشهر ضمن فعاليات الاحتفال.