سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الهجرة تستقبل العالمان المصريان وجيه وهدى المراغى للتنسيق حول شهر الحضارة المصرية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:41 م
الهجرة تستقبل العالمان المصريان وجيه وهدى المراغى للتنسيق حول شهر الحضارة المصرية الدكتورة هدى المراغى من علماء مصر تستطيع
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج العالمان المصريان بكندا الدكتور وجيه المراغي والدكتورة هدى المراغى، فى إطار استعدادات وزارة الهجرة لاحتفالية «يوليو شهر الحضارة المصرية» فى كندا والمقرر لها يوليو المقبل، وكذلك استعراض جهودهما فى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى للإسهام فى الثورة الصناعية الرابعة  فى مصر.

من جانبها، رحبت وزارة الهجرة بالعالمين المصريين لتواجدهما بمصر خلال تلك الفترة فى إطار متابعتهما للتعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة بمصر، التى أصبح التوجه نحوها حتميا لما ستحققه من استفادة كبيرة على مستوى الصناعات المصرية.

وتناولت اللقاء محاور احتفال «يوليو شهر الحضارة المصرية» فى كندا والمقرر له يوليو المقبل، والذى يأتى كثمرة لجهود النائب شريف سبعاوى، عضو البرلمان الإقليمى فى أونتاريو، ما يعكس أهمية التعريف بمقدرات مصر الثقافية الممتدة عبر العصور، وكذلك تعزيز علاقات المصريين بكندا بوطنهم الأم والبلاد المقيمين بها، مثمنة دور الجالية المصرية فى كندا التى تعد نموذجًا إيجابيًا يعمل على التعريف بإنجازات وتاريخ مصر الوطن الأم.

وأضافت أن هذا الاحتفال يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على الشخصيات المصرية البارزة بالمجتمع الكندي وما لهم من دور فاعل ومؤثر على مختلف المستويات، كذلك المشاركة في الاحتفال برفع العلم المصري في أونتاريو.

وأشارت الوزارة إلى تعاون جميع الجهات المعنية في مصر للخروج بالفعالية بالشكل الذي يليق بحجم الثقافة والحضارة المصرية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع الجهات الكندية للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بهذا الشهر.

من جانبهما، ثمن العالمان المصريان الدكتور وجيه المراغي والدكتورة هدى المراغي، الجهد المبذول لإقامة احتفال «يوليو شهر الحضارة المصرية» في كندا، وما يحمله من أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة تأتي في مقدمتها تعريف المجتمع الكندي بالإرث الحضاري والتاريخي الكبير لمصر وما سيسهم به في خلق مزيد من الربط بين المصريين المهاجرين بكندا ووطنهم الأم.

كما أعرب العالمان عن تحمسهما لمشاركة الجالية المصرية بكندا في جدول الفعاليات الذي يحتوي على برامج ثقافية هامة من محاضرات حول تاريخ الحضارة المصرية الممتد، وكذلك المشروعات العملاقة التي تقوم بها وزارة الآثار المصرية كالمتحف المصري الكبير، إضافة إلى ما ستقدمه وزارة الثقافة المصرية من عروض فنية وثقافية تعبر عن تاريخ حضارة مصر من خلال مشاركة متميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية والتي ستتواجد خلال تلك الشهر ضمن فعاليات الاحتفال.

 

 


الهجره

وزاره الهجره

المصريين فى الخارج

كندا

وجيه المراغى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة