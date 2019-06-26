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المؤبد لعاطلين بتهمة خطف وهتك عرض فتاة فى المرج

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:37 م
المؤبد لعاطلين بتهمة خطف وهتك عرض فتاة فى المرج جريمة هتك العرض-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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عاقبت حكمة جنايات القاهرة، عاطلين، بالسجن المؤبد، بتهمة خطف فتاة وهتك عرضها، بعد تهديدها بسلاح ابيض سكين فى المرج.

 

وجاء فى أمر الاحالة أن "سارة.أ كانت عائدة من المدرسة، وبمجرد أن لمحها المتهم، أخذ يلتفت يمينا ويسارا حتى تأكد من خلو المنطقة من المارة، وتوجه نحوها واستدراجها برفقة صديقه مشترك منه، وهددوها بالقتل.

 

وكان قسم شرط المرج، تلقى بلاغا من والد المجنى عليها أحمد.م، يفيد بتعرض ابنته للخطف وأضافت الفتاة أوصاف المتهمين، وبعمل التحريات اللازمة، تم التوصل لهم وإلقاء القبض عليهم، وبمواجهة الفتاة، وتم التعرف عليهم وأوضح تقرير الطب الشرعى أن الفتاه تعرض الاعتداء، مما أدى هتك عرضها، واعترف المتهمان ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

 


السجن المؤبد

خطف فتاه

هتك عرض

قسم المرج

جنايات القاهرة

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