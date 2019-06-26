"الكيمياء غدارة".. أولياء أمور طلاب بالثانوية يعبرون عن قلقهم من الامتحان

أبدى عددا من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، أثناء وجودهم أمام بوابات لجان مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الرسمية للغات، بالتزامن مع بدء امتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء، قلقهم من امتحان مادة الكيمياء، بقولهم "الكيمياء غدارة، وامتحاناتها مش مضمونة".

قالت إحدي أولياء الأمور،: ابنتي ظلت تبكي من القلق والتوتر حتي السادسة صباح اليوم، بشكل جعل البيت كاملا لم يذق طعم النوم حتي الآن، وكلما طالباها بالراحة ساعة، لتتمكن من الحل بهدوء في الامتحان، تطالبنى بتركها للمراجعة.

فيما أضافت أخري: "ربنا يوقفلهم ولاد الحلال في تصحيح الامتحانات، ابنتى قالت لي أنا خايفة من الكيمياء، قولت لها: مش عاوزين أكتر من درجة النجاح، فقط حاولى الهدوء بالامتحان".

وقاطعتها أخري، قائلة: للأسف إن توتر طالبة واحدة باللجنة، يؤثر علي كافة الطالبات المحيطين بها، فمع كل مادة تخبرني ابنتي أن هناك طالبة تبكى بشدة من القلق، ومع ذلك لا يتم نقلها إلى لجنة أخري خاصة، وذلك يؤثر علي تركيزهم، مستنكرة المستوي الذى تأتي عليه الامتحانات للثانوية العامة، والخروج عن كتاب المدرسة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية

و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.