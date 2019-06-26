الكنيسة الإنجيلية تدين هجمات العريش وتصلى لشهداء الشرطة

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، عن بالغ الحزن لاستشهاد ضابط و"6" مجندين، خلال مواجهاتهم لمجموعة من العناصر الإرهابية بالعريش بشمال سيناء.
وذكرت فى بيان رسمى: نشجب هذا العمل الإرهابى الآثم، فإننا ندرك جيدًا أن تضحيات شهداء الوطن، ستبقى درسًا في الوفاء والشجاعة والأمانة، ونقدر الدور الوطنى العظيم الذى تضطلع به قواتنا المسلحة والشرطة المصرية فى حماية أمن وسلامة الوطن، واختتمت: نصلى إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالى الشهداء الأبطال، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء.
فى سياق متصل أدانت الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابى الذى وقع فجر ًا ، على كمين في العريش.
وأضاف البيان: الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة فى شخص صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تدين بشدة وتشجب الهجوم الإرهابي الذى وقع فجر اليوم الأربعاء، على كمين فى العريش، الأمر الذى أدى إلى استشهاد بعض من قوات الأمن، كما تنعي شهداء الوطن، وترجو الشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله مصر وأبنائها من كل شر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة