الكنيسة الإنجيلية تدين هجمات العريش وتصلى لشهداء الشرطة

كتبت سارة علام

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، عن بالغ الحزن لاستشهاد ضابط و"6" مجندين، خلال مواجهاتهم لمجموعة من العناصر الإرهابية بالعريش بشمال سيناء.

وذكرت فى بيان رسمى: نشجب هذا العمل الإرهابى الآثم، فإننا ندرك جيدًا أن تضحيات شهداء الوطن، ستبقى درسًا في الوفاء والشجاعة والأمانة، ونقدر الدور الوطنى العظيم الذى تضطلع به قواتنا المسلحة والشرطة المصرية فى حماية أمن وسلامة الوطن، واختتمت: نصلى إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالى الشهداء الأبطال، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء.