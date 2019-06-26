سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الإنجيلية تدين هجمات العريش وتصلى لشهداء الشرطة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:28 م
الكنيسة الإنجيلية تدين هجمات العريش وتصلى لشهداء الشرطة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، عن بالغ الحزن لاستشهاد ضابط و"6" مجندين، خلال مواجهاتهم لمجموعة من العناصر الإرهابية بالعريش بشمال سيناء. 
 
وذكرت فى بيان رسمى: نشجب هذا العمل الإرهابى الآثم، فإننا ندرك جيدًا أن تضحيات شهداء الوطن، ستبقى درسًا في الوفاء والشجاعة والأمانة، ونقدر الدور الوطنى العظيم الذى تضطلع به قواتنا المسلحة والشرطة المصرية فى حماية أمن وسلامة الوطن، واختتمت: نصلى إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالى الشهداء الأبطال، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء.
 
 فى سياق متصل أدانت الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابى الذى وقع فجر ًا ، على كمين في العريش.
وأضاف البيان: الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة فى شخص صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر،  تدين بشدة وتشجب الهجوم الإرهابي الذى وقع فجر اليوم الأربعاء، على كمين فى العريش، الأمر الذى أدى إلى استشهاد بعض من قوات الأمن، كما تنعي شهداء الوطن، وترجو الشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله مصر وأبنائها من كل شر.

 


هجوم العريش

الشرطة

الانجيلية

شهداء سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة