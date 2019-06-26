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القومى للمرأة يزين مقره الرئيسى بعلم مصر دعما للمنتخب بأمم إفريقيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:22 م
القومى للمرأة يزين مقره الرئيسى بعلم مصر دعما للمنتخب بأمم إفريقيا القومى للمرأة يزين مقره الرئيسى بعلم مصر دعما للمنتخب بأمم إفريقيا
كتب محمود راغب

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زين المجلس القومى للمرأة، حائط مقره الرئيسى  بعلم جمهورية مصر العربية، بهدف تشجيع المنتخب الوطنى،  وإعلان مساندته له خلال مشواره فى البطولة الإفريقية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، عن سعادتها بتنظيم مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا واستضافتها للمنتخبات الإفريقية وترحيبها بهم على أرضها، مشيرة  إلى الشعب المصرى رسم لوحة جميله  وظهر أمام العالم خلال افتتاح البطولة وحتى هذه اللحظة بصورة نفخر بها جميعا أكدوا فيها عن مدى حبهم لوطنهم وانتماءهم له ، مشيدة بالحس الوطنى لدى جماهير مصر.

واكدت أن المجلس القومى للمرأة مستمر فى  مساندة المنتخب المصرى وتشجيعه له حتى إحراز لقب البطولة .

وأعلن المجلس استمرار تلقى صور  سيدات وفتيات مصر وأطفالهن خلال تشجيعهن للمنتخب المصري للنشر على صفحة المجلس  القومى للمرأة على مواقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك- انستجرام) ، من خلال إرسالها فى رسالة خاصة على الصفحة الرسمية للمجلس.https://www.facebook.com/ncwegyptpage/?ref=bookmarks  





 


القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

امم افريقيا

بطوله الامم الافريقيه

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