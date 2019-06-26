القبض على 19 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بشبرا الخيمة وقها

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 19 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 18 عاطلا خلال حملة أمنية شملت أقسام قها وشبرا الخيمة وقليوب والخانكة، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 600 جرام من الحشيش المخدر، و300 جرام من مخدر الهيروين، و200 قرص مخدر، ومبالغ مالية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.