القبض على عامل وراء سرقة بطاريات أتوبيس بالنزهة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل لسرقة بطاريات أتوبيس بالنزهة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس بدائرة القسم، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية سرقة، وبحوزته 2 بطارية سيارة، 2 مفتاح.

وبمناقشته عن مصدر البطاريتان المضبوطتان بحوزته، اعترف بسرقتهما من داخل أتوبيس خاص بالنقل الجماعى، حال توقفه داخل جراج كائن بشارع جسر السويس بدائرة القسم بأسلوب "الفك " بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء أحد مسئولى شركة النقل الجماعى تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.