القبض على عاطلين وراء سرقة شركة أدوات مكتبية فى النزهة

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين لسرقتهم شركة أدوات مكتبية فى منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية لهما معلومات جنائية مسجلة، اثناء إستقلالهما عربة كارو وبحوزتهما ( 5 كرتونه بداخلهم أدوات مكتبية، كرتونه بداخلها 15 خرطوشة سجائر، مجموعة من الحلوى، أجنة حديدية، مقص حديدى، كماشة، 2 ماسورة حديدية).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل شركة أدوات مكتبية وكشك بأسلوب كسر القفل، بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وأقر مالك شركة الأدوات المكتبية بإنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة بعد، وحرر محضر بالواقعة.