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الغرفة التجارية: استقرار أسعار الدواجن عند 22 جنيها وكرتونة البيض بـ27.5 جنيه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:28 م
الغرفة التجارية: استقرار أسعار الدواجن عند 22 جنيها وكرتونة البيض بـ27.5 جنيه صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تواصل أسعار الدواجن والبيض استقرارها منذ ما يقرب من شهر حيث استقرت الأسعار اليوم الأربعاء 26-6-2019  كما هى وتفاوتت الأسعار من منطقة إلى أخرى.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار تواصل الاستقرار حيث ترواحت أسعار الدواجن اليوم تسليم المزرعة ما بين 22 -23 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يترواح بين 27 -29 جنيها حسب المنطقة، مضيفا أن سعر كرتونة  البيض 27.5 جنيها تسليم مزرعة، وتباع للمستهلك من 32 – 35 جنيها بحسب المنطقة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، أن زيادة المعروض وتراجع حركة الشراء ساهمت فى استقرار الأسعار بصورة ملحوظة .

 


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