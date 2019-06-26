العاهل الأردنى يؤكد لـ "محمود عباس" الدعم الكامل للقضية الفلسطينية

عمان (أ ش أ)

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وقوف الأردن الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين فى نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال فى اتصال هاتفى أجراه الملك عبد الله، اليوم الأربعاء، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، مشيرة إلى أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين.

وأكد العاهل الأردنى وقوف الأردن الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين فى نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. فيما ثمن الرئيس الفلسطينى مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبد الله فى دعم القضية الفلسطينية.