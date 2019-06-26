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السيطرة علي حريق شب بمنزلين بقرية المعابدة فى أسيوط دون خسائر بشرية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:01 م
السيطرة علي حريق شب بمنزلين بقرية المعابدة فى أسيوط دون خسائر بشرية حريق منزل " أرشيفيه"
أسيوط - هيثم البدري

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تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء والأهالي، من السيطرة علي حريق شب بمنزلين بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب محافظة أسيوط دون خسائر بشرية.
 
 تلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورورد بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمنزلين بجوار البنك الزراعي بقرية المعابدة الشرقية بدائرة المركز، وبإنتقال الحماية المدنية والإسعاف تبين صحة البلاغ وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية ونتج عن الحريق تلفيات بمحتويات المنزلين، وتحررالمحضراللازم، وجاراستكمال الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة
 
 
 

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