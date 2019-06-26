سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بالمخلفات الزراعية بقرية جحدم بأسيوط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:52 ص
السيطرة على حريق بالمخلفات الزراعية بقرية جحدم بأسيوط سيارات الحماية المدنية
أسيوط- هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بالمخلفات الزراعية والأعشاب الجافة  بقرية جحدم بمركز منفلوط.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط،  يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية جحدم التابعة لمركز منفلوط  بوجود حريق واشتعال النيران ببعض المخلفات الزراعية، وبالانتقال والحماية المدنية تبين  صحة البلاغ  وتبين اشتعال النيران بالمخلفات الزراعية، وبعض الأعشاب وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.


اسيوط

حادث منفلوط

حريق منفلوط

حريق حشائش اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو

التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة