السيطرة على حريق بالمخلفات الزراعية بقرية جحدم بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بالمخلفات الزراعية والأعشاب الجافة بقرية جحدم بمركز منفلوط.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية جحدم التابعة لمركز منفلوط بوجود حريق واشتعال النيران ببعض المخلفات الزراعية، وبالانتقال والحماية المدنية تبين صحة البلاغ وتبين اشتعال النيران بالمخلفات الزراعية، وبعض الأعشاب وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.