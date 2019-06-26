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"الزراعة" تعلن السماح باستيراد المبيدات المسجلة فى المفوضية الأوروبية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:00 ص
"الزراعة" تعلن السماح باستيراد المبيدات المسجلة فى المفوضية الأوروبية مبيدات زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى وزارة الزراعة عدم استيراد أى مبيد إلا إذا كان مسجلا بسجلات لجنة مبيدات، أو غير مدرج فى إحدى المرجعيات العالمية والتى من أهمها المفوضية الأوروبية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن قرارات لجنة مبيدات الآفات الزراعية تتوافق مع قرارات الاتحاد الأوروبى بشأن التعامل مع المبيدات التى يحتمل أن تتسبب فى إحداث خلل هرمونى

وأضاف "عبد المجيد" أنه تتم المراجعة الدورية لموقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة فى اللجنة فى ضوء القواعد المنظمة لدى المنظمات والهيئات العالمية ذات العلاقة، موضحا أن اللجنة اتخذت قرارات هامة فى هذا الشأن منها إلغاء تسجيل وتداول واستخدام المواد الفعالة لعدد 9 مبيدات 

تضم Linuron، Acetochlor،Amitrole، Carbendazim، Flusilazole، Iprodione ، Amitraz، Diazinon، Fipronil، إما للاشتباه فى تسببها للخلل الهرمونى طبقاً للاتحاد الأوروبى أو لإلغاء تسجيلها فى الاتحاد الأوروبى لأسباب تتعلق بالصحة العامة.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، أنه تم مد تسجيل مستحضرات المبيدات التى تندرج تحت المادة الفعالة جليفوسات حتى 15 ديسمبر 2022 بناءً على قرار المفوضية الأوروبية وملاحقه الصادرة بتاريخ 15/12/2017 تحت رقم L 333/10، طبقاً للشروط الواردة بالقرار والتى تتضمن عدم احتواء المستحضر على أى نسبة من شائبة التالو أمين، وأن تكون نسبة نقاء المستحضر  950 جم/ كجم، وأن تكون نسبة شائبة فورمالدهايد  1 جم/ كجم، وأن تكون نسبة شائبة إن- نيتروزو جليفوسات  1 مجم/ كجم .

وشدد" عبدالمجيد"، على أنه تم تقييد استخدام هذه المستحضرات في الأماكن العامة (ملاعب الجولف) وبجوار الترع والمصارف والمجارى المائية، وحظر استخدامها على المحاصيل قبل الحصاد بغرض تجفيف المجموع الخضري.

وكشف رئيس اللجنة عن إنه تمت الموافقة على إلزام الشركات المستوردة أو المنتجة لمبيدات غاز الفوسفين (فوسفيد الألمونيوم – فوسفيد الماغنيسيوم- الفوسفين) بعدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال جهات متخصصة في  تبخير مخازن المبيدات والصوامع، وعدم التعامل مع الأفراد أو المحلات في هذه المبيدات، مع الخفض التدريجي للكميات المستخدمة من هذه المبيدات بمقدار 5 % سنوياً.

وأشار إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية ،  تقوم بمتابعة التقارير الصادر عن نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف RASFF التابع للاتحاد الأوروبي، موضحا أن اللجنة اتخذت عدة قرارات هامة في هذا الخصوص منها إلغاء تسجيل المادة الفعالة Phenthoate لوجود ملاحظات على وجود متبقيات لها أعلى من الحدود المسموح بها في بعض الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وذلك من قبل نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف Rasff التابع للاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أنه يتم تخفيض كميات المبيدات المسموح باستيرادها فى حالة ثبوت ارتفاع قيم متبقياتها في المحاصيل التي تؤكل طازجة (الخضر والفاكهة) تبعاً للتقارير الشهرية التى ترد من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة .

 


الافات الزراعية

تسجيل المبيدات

المفوضية الاوربية

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المحاصيل

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