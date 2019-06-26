سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تعقد اجتماعاً مع البيئة لمناقشة المقترحات المقدمة لأسبوع القاهرة للمياه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:37 م
الرى تعقد اجتماعاً مع البيئة لمناقشة المقترحات المقدمة لأسبوع القاهرة للمياه الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعاً اليوم، مع ممثلى وزارة البيئة، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يخص المقترحات المقدمة لأسبوع القاهرة للمياه، المقرر عقده فى الفترة من (20-24) أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانتهت اللجنة المنظمة من تحديد محاور الأسبوع التى تتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه والتعاون فى قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه، وكذلك الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف واستخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه.

وأكدت وزارة الرى أن المؤتمر يعقد بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، حيث يعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التى يحتاجها العالم والأقليم، وكذلك لبناء الثقة بين كافة الجهات ذات العلاقة فى تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يشمل العديد من الفعاليات وفى مقدمتها أنشطة مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى والذى ترأس مصر دورته الحالية، إلى جانب اجتماع المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية فى القارة الإفريقية والتى يشارك فيها الوزراء المعنيون لـ 11 دولة إفريقية، إلى جانب الهيئات الإقتصادية والاقليمية، حيث تشارك مصر فى أعمال تلك المبادرة من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ويشارك فى تنفيذه جميع دول حوض النيل، كما تتضمن فعاليات الأسبوع أنشطة منتدى شباب المتخصصين فى المياه، وبعض المسابقات فى مجال المياه إضافة إلى معرض يضم الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المياه ونظم الرى ومحطات المعالجة والتحلية.

 

 


اسبوع القاهرة للمياه

ندرة المياه

الرئيس عبد الفتاح السيسى

التنمية المستدامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة