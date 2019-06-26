الرى تعقد اجتماعاً مع البيئة لمناقشة المقترحات المقدمة لأسبوع القاهرة للمياه

كتبت أسماء نصار

عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعاً اليوم، مع ممثلى وزارة البيئة، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يخص المقترحات المقدمة لأسبوع القاهرة للمياه، المقرر عقده فى الفترة من (20-24) أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانتهت اللجنة المنظمة من تحديد محاور الأسبوع التى تتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه والتعاون فى قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه، وكذلك الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف واستخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه.

وأكدت وزارة الرى أن المؤتمر يعقد بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، حيث يعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التى يحتاجها العالم والأقليم، وكذلك لبناء الثقة بين كافة الجهات ذات العلاقة فى تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يشمل العديد من الفعاليات وفى مقدمتها أنشطة مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى والذى ترأس مصر دورته الحالية، إلى جانب اجتماع المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية فى القارة الإفريقية والتى يشارك فيها الوزراء المعنيون لـ 11 دولة إفريقية، إلى جانب الهيئات الإقتصادية والاقليمية، حيث تشارك مصر فى أعمال تلك المبادرة من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ويشارك فى تنفيذه جميع دول حوض النيل، كما تتضمن فعاليات الأسبوع أنشطة منتدى شباب المتخصصين فى المياه، وبعض المسابقات فى مجال المياه إضافة إلى معرض يضم الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المياه ونظم الرى ومحطات المعالجة والتحلية.