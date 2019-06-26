الدكتور بدوى شحات أستاذ كلية الطب قائماً بأعمال رئيس جامعة الأقصر الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر، تعيين الدكتور بدوى شحات بدوى أحمد الأستاذ بكلية الطب جامعة الأقصر والمشرف على الكلية للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر لمدة عام.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء جامعة الأقصر الجديدة وفصلها تماماً عن جامعة جنوب الوادى،حيث حمل القرار رقم 1481 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات،والخاص بتحويل فرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة بمسمى جامعة الأقصر.

ونص القرار على أن تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون تنظيم الجامعات (جامعة الأقصر) ومقرها محافظة الأقصر، ويلغى فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر، وإضافة بند لقانون تنظيم الجامعات، حيث تضم جامعة الأقصر الجديدة كليات (كلية الفنون الجميلة – كلية السياحة والفنادق – كلية الحاسبات والمعلومات – كلية الألسن – كلية الآثار – كلية الطب).

وشمل القرار على أنه تصبح كليات جامعة جنوب الوادى بعد فصل فرع الأقصر عنها مايلى (كلية الآداب- كلية العلوم – كلية التربية – كلية الطب البيطرى- كلية التربية النوعية – كلية التجارة – كلية الزراعة – كلية الآثار – كلية الحقوق – كلية الطب – كلية التربية الرياضية بنين وبنات – كلية التمريض – كلية الهندسة – كلية طب الفم والأسنان – كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال – كلية العلاج الطبيعى – كلية الصيدلة – كلية الحاسبات والمعلومات بقنا).