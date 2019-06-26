الخدمات البيطرية: تحصين 509 آلاف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، أن حملات تحصين الماشية والتى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، أسفرت عن تحصين 509 آلاف رأس ماشية، منها تحصين 50,977 رأسًا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و37,944 رأسًا ضد مرض حمى الوادى المتصدع.

ومن ضمن التحصينات 406,054 رأسًا ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى 14,156 رأسًا ضد مرض التسمم الدموى، وتحصين 1,995 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، خلال الشهر الماضى، وجارى استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية .

وتواصل الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة، من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة.

وطبقًا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائى بالهيئة جرى اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر؛ تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.