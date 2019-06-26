الحكومة الكويتية: الأجهزة العسكرية والأمنية مستعدة تحسبا لأى طارئ

الكويت (أ ش أ)

أكد رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الأربعاء، أن الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدى دائما استعدادها وجاهزيتها، تحسبا لأى طارئ أو تطور يخص الأوضاع فى المنطقة .

جاء ذلك فى تصريح للصحفيين، أدلى به المزرم فى مجلس الأمة الكويتى، عقب انتهاء المجلس من النظر فى طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء، بشأن أوضاع المنطقة، واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة والذى تمت مناقشته فى جلسة سرية .

وأضاف المزرم أن الأجهزة المعنية فى وزارتى الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء، قدمت عرضا كاملا لأعضاء مجلس الأمة عن مدى استعداها، وشرحا وافيا عن خطط الطوارئ والخطط الوقائية تحسبا لأى طارئ .

وأوضح أن ما قدمته الأجهزة الأمنية، كان مجرد عرض تحسبا لأى تطور، وبناء على دعوة من مجلس الأمة، واستمعت فى المقابل إلى آراء النواب ووجهات نظرهم، مؤكدا حرص الحكومة على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.