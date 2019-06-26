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ذات المنشأ النباتي..

التمثيل التجارى بموسكو: السلطات الروسية تسمح بدخول الأجبان المصرية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:26 م
التمثيل التجارى بموسكو: السلطات الروسية تسمح بدخول الأجبان المصرية جبن-ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أسفرت جهود الوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو عن موافقة الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري، وسلطات الموانئ الروسية في كل من سان بطرسبرج ونوفرسيسك على دخول شحنات الأجبان المصرية ذات المصدر النباتي وتسجيل الاكواد الجمركية الخاصة بالشركات المصرية المصدرة لها وفقا للنظام الجديد المعتمد من المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي الصادر بالقرار رقم .TN VED code 1901.
 
وجاءت تحركات مكتب التمثيل التجاري في موسكو كاستجابة فورية لطلب الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية وبعض الشركات المصرية المصدرة، خاصة وأنه يمكن تصدير نحو 4500 طن إلى السوق الروسية من هذا المنتج بقيمة تصديرية تقدر بنحو 4.5 مليون دولار سنوياً، كما أن هذه الكمية قابلة للزيادة في ضوء القدرات الإنتاجية للشركات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين لهذا النوع من الأجبان، وبما يتوافق مع اشتراطات الجودة ومعايير الصحة المعتمدة في السوق الروسية.

التمثيل التجارى

صادرات الاغذية

صادرات مصر لروسيا

الصناعات الغذائية

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