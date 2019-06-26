البنك الدولى يمنح تونس قرضا جديدا بـ151 مليون دولار

كتبت - هناء أبو العز

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى، اليوم الإثنين، على منح تونس قرضا استثماريا جديدا بقيمة 151 مليون دولار (ما يعادل 5ر433 مليون دينار)، لدعم جهود البلاد فى تنويع مواردها الطاقية وإنتاج الكهرباء بأقل تكلفة.

ويهدف هذا المشروع، إلى مساندة جهود ومساعي الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم شبكة نقل الكهرباء، عبر دمج الطاقات المتجددة المنتجة أساسا من قبل القطاع الخاص.

كما يرمى المشروع إلى المساهمة فى تحسين الأداء التجارى للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والتقليص من استعمال الوقود الأحفوري المستورد، بما يمكن من ضمان الأمن الطاقى للبلاد، وتعزيز القاعدة المالية للقطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.