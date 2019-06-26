الأوقاف تعلن إنشاء مركز للدراسات والبحوث الدينية بأكاديمية الدعاة

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عزمها إنشاء مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية بمقر أكاديمية الأوقاف، ليضم نخبة من شباب الباحثين المتميزين الراغبين فى التفرغ للبحث العلمى، بحيث يتم إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بكل ما يلزم من أدوات ووسائل البحث العلمى.

قالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى صياغة رؤية ونظرية عصرية منضبطة في جميع مجالات الفكر الدينى تحافظ على ثوابت الشرع الحنيف وتراعى ظروف العصر وطبيعته ومتغيراته ومستجداته ، والتى أنتجت بواكيرها عددا كبيرا من البحوث والدراسات.

وكشفت الأوقاف، عن الهدف من إقامة المركز إلى عدة أمور، منها: الوصول إلى صياغة نظرية عصرية متكاملة في الفكر الديني الوسطي الرشيد المستنير ، تحافظ كما ذكرنا على الثوابت وتراعي المتغيرات والمستجدات وطبيعة العصر وظروفه وتحدياته، و تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد الفكر المتطرف، و مواجهة وتصويب عمليات الانتقاء والاجتزاء التي قامت بها بعض الجماعات في سبيل تحقيق أيدلوجياتها المنحرفة، و ترسيخ مفاهيم المنهج العقلي والنقدي في البحث والتفكير، والتخلص من العقلية الاستسلامية في البحث والتلقي، و إعداد جيل من الباحثين المتميزين في مجال الفكر الديني، كما تعلن الأوقاف لاحقا عن شروط الالتحاق بالمركز وآليات التعاون معه.