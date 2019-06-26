سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن إنشاء مركز للدراسات والبحوث الدينية بأكاديمية الدعاة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:17 م
الأوقاف تعلن إنشاء مركز للدراسات والبحوث الدينية بأكاديمية الدعاة أكاديمية الأوقاف للدعاة
كتب – إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف، عزمها إنشاء مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية بمقر أكاديمية الأوقاف، ليضم نخبة من شباب الباحثين المتميزين الراغبين فى التفرغ للبحث العلمى، بحيث يتم إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بكل ما يلزم من أدوات ووسائل البحث العلمى.

قالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى صياغة رؤية ونظرية عصرية منضبطة في جميع مجالات الفكر الدينى تحافظ على ثوابت الشرع الحنيف وتراعى ظروف العصر وطبيعته ومتغيراته ومستجداته ، والتى أنتجت بواكيرها عددا كبيرا من البحوث والدراسات.

وكشفت الأوقاف، عن الهدف من إقامة المركز إلى عدة أمور، منها: الوصول إلى صياغة نظرية عصرية متكاملة في الفكر الديني الوسطي الرشيد المستنير ، تحافظ كما ذكرنا على الثوابت وتراعي المتغيرات والمستجدات وطبيعة العصر وظروفه وتحدياته، و تصحيح  المفاهيم الخاطئة وتفنيد الفكر المتطرف، و مواجهة وتصويب عمليات الانتقاء والاجتزاء التي قامت بها بعض الجماعات في سبيل تحقيق أيدلوجياتها  المنحرفة، و ترسيخ مفاهيم المنهج العقلي والنقدي في البحث والتفكير، والتخلص من العقلية الاستسلامية في البحث والتلقي، و إعداد جيل من الباحثين المتميزين في مجال الفكر الديني، كما تعلن الأوقاف لاحقا عن شروط الالتحاق بالمركز وآليات التعاون معه.

 

 

 


مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية

أكاديمية الأوقاف

وزاره الاوقاف

الفكر الديني الوسطي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تكليف أحمد الجندى بتسيير أعمال المدير الإدارى بأكاديمية الأوقاف الدولية

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:44 م

الأوقاف: تدريب خمسين إماما من دولة السودان الشقيق بأكاديمية الأوقاف الدولية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:39 م

مصطفى الفقى يحاضر فى أكاديمية الأوقاف عن "التحديات المعاصرة"

الإثنين، 11 فبراير 2019 07:00 ص

مختار جمعة: 100 منحة تدريب مجانية للأئمة والدارسين الأفارقة بأكاديمية الأوقاف

السبت، 09 فبراير 2019 04:21 م

جمعة والقوصى يحاضران الدعاة بأكاديمية الأوقاف فى ثالث أسبوع عمل

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة