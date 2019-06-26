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الأمن الروسى يحبط عملا إرهابيا لداعشى حاول استهداف حشد وسط البلاد

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:47 ص
الأمن الروسى يحبط عملا إرهابيا لداعشى حاول استهداف حشد وسط البلاد الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم الأربعاء، إحباطها محاولة عمل إرهابى لداعشى خطط لاستهداف حشد بمدينة (ساراتوف)، وسط البلاد .

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية فى نبأ عاجل .

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية قد أعلنت - أول أمس الاثنين، أنها تمكنت من القضاء على اثنين من أنصار "داعش" فى جمهورية داغستان الروسية .

كما أعلنت أجهزة الأمن الروسية اعتقال الإرهابى، وهو مواطن روسى، حاول تنفيذ عمل إرهابى فى مكان مزدحم بمدينة ساراتوف وسط روسيا.

وذكر بيان لجهاز الأمن الفدرالى الروسى اليوم الأربعاء، أن هذا الشخص حصل على أسلحة ومواد لتصنيع عبوات متفجرة يدوية الصنع أعدها فى مختبر بمرآب للسيارات، لافتا إلى أنه أقسم يمين الولاء لقادة المنظمات الإرهابية وتصرف بناء على تعليماتهم.

وأشار البيان إلى أنه خلال عملية الاعتقال قام الجانى بمقاومة مسلحة وتم تحييده من قبل القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفدرالى الروسى، مؤكدا أنه لم يصب أى من أفراد الأمن أو المدنيين.

 


الامن الروسى

روسيا

احباط مخطط ارهابى

داعش

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