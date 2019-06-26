الأمم المتحدة: قرار إسقاط إعفاءات النفط الإيرانى ربما يعرقل الاتفاق النووى

الأمم المتحدة (رويترز)

قالت روزمارى دى كارلو، منسقة الأمم المتحدة للشؤون السياسية لمجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد إعفاءات تسمح لبعض الدول باستيراد النفط الإيرانى "ربما يعرقل" تطبيق الاتفاق النووى مع إيران.

كما قالت روزمارى، إن إعلان إيران بأنها ستتخذ خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووى الذى أبرم مع قوى عالمية عام 2015، ربما لا يساعد فى الحفاظ عليه.

وقال جواو فالى دى ألميدا، مندوب الاتحاد الأوروبى لدى الأمم المتحدة، للمجلس المؤلف من 15 عضوا إنه لا يوجد بديل سلمى يعتد به عن الاتفاق.