سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"الأقصر" تستقبل سيارات أخشاب لتغطية أسقف 100 منزل للأسر الفقير بالضبعية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:24 م
"الأقصر" تستقبل سيارات أخشاب لتغطية أسقف 100 منزل للأسر الفقير بالضبعية جانب من وصول الأخشاب
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصلت إلى محافظة الأقصر، سيارات أخشاب لسقف عدد 100 منزل للأسر الفقيرة بقرية الضبعية مركز القرنة غرب  الأقصر، من إحدى الجمعيات الأهلية. 
 
 
وتأتى تلك الخطوات لدعم وتجهيز أسقف 100 منزل بغربى الأقصر، فى إطار التعاون بين منظمات المجتمع المدنى ومديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر.
 
64981041_859647261101157_6654265966395916288_n
 
 

65076649_324317508487053_4890117873369874432_n
 
65100292_442857776555896_2876745451065835520_n
 

65388084_389674731891713_3287967773426188288_n

 


الاقصر

اخبار الاقصر

سقف منازل بالاقصر

وزارة التضامن الاجتماعي

دعم الاسر الفقيرة بالقرنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة