الرئيسية أخبار المحافظات "الأقصر" تستقبل سيارات أخشاب لتغطية أسقف 100 منزل للأسر الفقير بالضبعية الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:24 م جانب من وصول الأخشاب الأقصر – أحمد مرعى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصلت إلى محافظة الأقصر، سيارات أخشاب لسقف عدد 100 منزل للأسر الفقيرة بقرية الضبعية مركز القرنة غرب الأقصر، من إحدى الجمعيات الأهلية. وتأتى تلك الخطوات لدعم وتجهيز أسقف 100 منزل بغربى الأقصر، فى إطار التعاون بين منظمات المجتمع المدنى ومديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر. الاقصر اخبار الاقصر سقف منازل بالاقصر وزارة التضامن الاجتماعي دعم الاسر الفقيرة بالقرنة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة "تضامن بنى سويف": إحلال وتجديد 85 منزلا لأسر فقيرة بمركز الفشن الإثنين، 17 يونيو 2019 04:37 م صور.. "القرية" مبادرة طلابية تبنتها جامعة بنى سويف لمساعدة الأسر الفقيرة السبت، 15 يونيو 2019 12:30 ص برلمانى: الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة أنقذها من الآثار السلبية للإصلاح الأحد، 09 يونيو 2019 07:51 م 350 كرتونة مواد غذائية و 56 ألف كيلو لحوم للأسر الفقيرة بكفر الشيخ والشرقية الأحد، 26 مايو 2019 05:20 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟ أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها "التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو "اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة المزيد من Trending Plus
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