"الأقصر" تستقبل سيارات أخشاب لتغطية أسقف 100 منزل للأسر الفقير بالضبعية

الأقصر – أحمد مرعى

وصلت إلى محافظة الأقصر، سيارات أخشاب لسقف عدد 100 منزل للأسر الفقيرة بقرية الضبعية مركز القرنة غرب الأقصر، من إحدى الجمعيات الأهلية.

وتأتى تلك الخطوات لدعم وتجهيز أسقف 100 منزل بغربى الأقصر، فى إطار التعاون بين منظمات المجتمع المدنى ومديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر.