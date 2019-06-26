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الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40
شبين الكوم 25 39
طنطا 24 38
دمنهور 23 36
الإسكندرية 24 32
بلطيم 24 32
مطروح 23 31
السلوم 23 32
سيوة 23 40
بورسعيد 25 32
دمياط 25 30
الزقازيق 25 40
الإسماعيلية 23 39
السويس 24 39
العريش 22 33
رفح 23 32
رأس سدر 26 38
نخل 22 38
نويبع 29 40
طابا 25 38
كاترين 20 34
الطور 27 36
شرم الشيخ 30 41
الغردقة 29 40
مرسى علم 30 39
الفيوم 28 41
بني سويف 28 41
المنيا 29 41
أسيوط 30 41
سوهاج 29 42
قنا 31 44
الأقصر 31 45
أسوان 32 46
أبوسمبل 31 44
الوادي الجديد 29 44
شلاتين 28 41
أبو رماد 29 40
حلايب 31 39
رأس حدربة 29 38

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى


مكة المكرمة 31 44
المدينة 31 46
الرياض 25 46
المنامة 32 39
أبوظبي 32 44
الدوحة 30 40
الكويت 32 49
دمشق 17 41
بيروت 25 30
عمان 20 36
القدس 18 32
غزة 21 31
بغداد 29 47
مسقط 29 34
صنعاء 18 29
الخرطوم 29 41
طرابلس 22 29
تونس 21 32
الجزائر 22 28
الرباط 16 25 
نواكشوط 28 38

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى

أنقرة 18 33
إسطنبول 23 30
إسلام آباد 25 40
نيودلهى 28 40
جاكرتا 23 33
بكين 22 34
كوالالمبور 24 32
طوكيو 21 27
أثينا 24 32
روما 21 34
باريس 22 34
مدريد 16 30
برلين 16 36
لندن 14 22
مونتريال 19 28
موسكو 13 20
نيويورك 19 28
واشنطن 22 32

 


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